Горные лыжи
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Горные лыжи

Соревнования в супергиганте в Квитфьелле отменены из-за непогоды

12:47

Организаторы этапа Кубка мира в норвежском Квитфьелле отменили соревнования в супергиганте среди мужчин. Как сообщает AFP, причиной стали плохие метеоусловия: в регионе идет снег с дождем. Накануне там состоялись соревнования в скоростном спуске.

Таким образом, до конца сезона осталось две гонки в Краньска Горе (Словения), которые пройдут на следующих выходных. Это гигант и слалом. В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Александр Килле, опережающий на 54 очка француза Алексиса Пентюро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир