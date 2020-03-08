Соревнования в супергиганте в Квитфьелле отменены из-за непогоды

Организаторы этапа Кубка мира в норвежском Квитфьелле отменили соревнования в супергиганте среди мужчин. Как сообщает AFP, причиной стали плохие метеоусловия: в регионе идет снег с дождем. Накануне там состоялись соревнования в скоростном спуске.

Таким образом, до конца сезона осталось две гонки в Краньска Горе (Словения), которые пройдут на следующих выходных. Это гигант и слалом. В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Александр Килле, опережающий на 54 очка француза Алексиса Пентюро.