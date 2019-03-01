Соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сочи отменены

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене соревнований по скоростному спуску среди женщин на этапе Кубка мира в Сочи. Такое решение принято из-за отмены обеих тренировок, которые предшествовали старту, запланированному на 2 марта. Тренировки были отменены из-за снегопада, и спортсменки не получили ни одной возможности попробовать трассу.

При этом на 2 марта перенесены соревнования в супергиганте, которые должны были пройти 3 числа. Воскресенье будет резервным днем.