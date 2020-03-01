Соревнования в комбинации в Ла-Тюиле отменены, Бриньоне получила малый хрустальный глобус

Соревнования в комбинации среди женщин в Ла-Тюиле в рамках Кубка мира были отменены, сообщает AFP. Из-за снегопада было решено не проводить соревнования в Ла-Тюиле, причем переноса в другое место или на другую дату не будет. Поэтому итальянца Федерика Бриньоне, которая выиграла первые два этапа в нынешнем сезоне, уже гарантированно получит малый хрустальный глобус в комбинации.

Также Бриньоне лидирует в общем зачете Кубка мира. Впереди один этап в Аре (12-14 марта), а также финал в Кортина д'Ампеццо (18-22 марта), но он может быть перенесен из-за коронавируса в Италии.