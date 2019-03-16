Пентюро победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Андорре

Французский горнолыжник Алексис Пентюро завоевал золото в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Андорре. Результат 27-летнего француза составил 2 минуты 13,06 секунды по сумме двух попыток.

Второе место занял швейцарец Марко Одерматт (2.13,50), третье - словенец Жан Кранец (2.14,09).

Горные лыжи

Сольдеу (Андорра)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Алексис Пентюро (Франция) - 2.13,06 (1.06,28 + 1.06,78)

2. Марко Одерматт (Швейцария) - 2.13,50 (1.07,16 + 1.06,34)

3. Жан Кранец (Словения) - 2.14,09 (1.07,26 + 1.06,83)

4. Мануэль Феллер (Австрия) - 2.14,36 (1.07,67 + 1.06,69)

5. Матье Фэвр (Франция) - 2.14,45 (1.07,86 + 1.06,59)

6. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.14,80 (1.07,63 + 1.07,17)

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