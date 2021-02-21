Фосс Сулевог выиграл второе золото на ЧМ-2021 в Кортина-д'Ампеццо

Норвежец Себастьян Фосс Сулевог завоевал золото на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо. Для него это вторая победа на турнире — ранее он взял золото в составе сборной в командной параллельной дисциплине.

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Слалом

1. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.46,48 (52,40 + 54,08)

2. Адриан Пертль (Австрия) — 1.46,69 (52,24 + 54,45)

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.46,94 (52,62 + 54,32)

4. Алекс Винатцер (Италия) — 1.47,68 (52,38 + 55,30)

5. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.47,70 (52,88 + 54,82)

6. Исток Родеш (Хорватия) — 1.47,84 (53,22 + 54,62)...

16. Симон Ефимов (Россия) — 1.50,30 (53,55 + 56,75)...

22. Никита Алехин (Россия) — 1.56,77 (56,48 + 1.00,29)