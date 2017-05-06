Гоги Когуашвили: "Сборная России начала готовиться к Токио-2020 сразу после Рио"

Собеседником обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. Специалист подчеркнул, что после Олимпиады-2016 в Рио никто из спортсменов команды не стал завершать карьеру. На Играх-2016 россияне завоевали в греко-римской борьбе два золота и бронзу.

– Подготовка к Олимпийским играм в Токио началась у нас в тот самый момент, как были закончены соревнования в Рио-де-Жанейро, - сказал Когуашвили. - Первым серьезным турниром сезона стал Кубок мира, который в феврале проходил в Иране, и который мы выиграли. Для нас тот старт был невероятно важен: в последний раз мы выигрывали Кубок в 2013-м, потом несколько лет подряд оставались вторыми – никак не могли отыграться. Поэтому заявили на нынешний турнир основной состав, включая олимпийских чемпионов Давита Чакветадзе и Романа Власова – нужно было во чтобы то ни стало возвращать стране титул.

Я был готов к тому, что эти спортсмены могут не захотеть участвовать в Кубке мира после Игр, более того, понял бы их. Но оба выразили готовность бороться, и мне, как тренеру, это было приятно. Как и то, что в Иран поехал Сергей Семенов, который на Олимпиаде стал третьим в тяжелом весе.

– Другими словами, никто из ваших спортсменов-олимпийцев не захотел брать паузу?

– А зачем ее брать? Я, кстати, очень рад, что у нас из спорта не ушел ни один человек – знаю, что даже легендарный олимпийский чемпион Афин Алексей Мишин помышляет о том, чтобы вернуться.

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