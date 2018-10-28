Беленюк попросил прощения за поражение в финале ЧМ

Борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Жан Беленюк извинился за поражение в финале чемпионата мира. Он уступил турку Метехану Башару со счетом 1:2 и стал серебряным призером.

- Хочу попросить прощения у всех людей, чьи надежды не оправдал! Спасибо за поддержку! - написал спортсмен в своем Инстаграме.

В марте глава Минспорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил приказ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях на территории РФ. Этот запрет был заменен положением о запрете финансирования участия украинских спортсменов в соревнованиях в РФ за счет государственного бюджета.

Затем ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске, но Беленюка в составе команды не оказалось. Спортсмен заявил, что ему за неделю до выезда на турнир запретили участвовать в чемпионате Европы в Каспийске, но конкретных причин он не назвал.