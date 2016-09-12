Экс-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), бывший вице-президент и член технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Вячеслав Клоков намерен принять участие в выборах главы ФТАР. Об этом сообщил сын бывшего президента ФТАР и серебряный призер Олимпиады-2008 Дмитрий Клоков. Выборы состоятся 29 сентября. Напомним, что пост президента федерации с 2010 года занимает Сергей Сырцов.

- Информация о том, что я собираюсь принять участие в выборах президента ФТАР, ошибочна, речь идет о моем отце, - цитирует ТАСС Клокова-младшего.