Виталий Мутко: "Усовершенствуем структуру Федерации тяжелой атлетики в плане допинга"

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко отметил, что структура Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) будет усовершенствована прежде всего в плане допинга. 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Олимпиаде 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

- Сейчас у нас есть аккредитация. Дальше пройдут выборы президента, на эту должность у нас много кандидатов, а вот после выборов будем смотреть, думать, - цитирует ТАСС Мутко. - Конечно, нужно будет получать новую аккредитацию, будем совершенствовать структуру прежде всего в плане допинга, которого много в этом виде спорта не только у нас в стране.