В Китае с пониманием отнеслись к отстранению тяжелоатлетов

Ассоциация тяжелой атлетики Китая с пониманием отнеслась к решению IWF отстранить китайских спортсменов от участия в международных турнирах. Накануне федерации тяжелой атлетики России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии от участия в международных соревнованиях на один год за допинговые нарушения. Сборные имели не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне.

"CWA с пониманием отнеслась к решению IWF, принятому во благо тяжелой атлетики. Но мы сожалеем, что из-за этого страдают чистые спортсмены", - говорится в заявлении CWA.