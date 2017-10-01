В Китае с пониманием отнеслись к отстранению тяжелоатлетов

Ассоциация тяжелой атлетики Китая с пониманием отнеслась к решению IWF отстранить китайских спортсменов от участия в международных турнирах. Накануне федерации тяжелой атлетики России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии от участия в международных соревнованиях на один год за допинговые нарушения. Сборные имели не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне.
"CWA с пониманием отнеслась к решению IWF, принятому во благо тяжелой атлетики. Но мы сожалеем, что из-за этого страдают чистые спортсмены", - говорится в заявлении CWA.
poxi38
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14:41
Serenky25
Ну конечно. Эти кушали допинг, а у остальных терапевтические исключения. Все правильно.
14:34