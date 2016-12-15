Тренеров мужской и женской сборной России утвердят 22 декабря

Заседание исполкома ФТАР, на котором утвердят главных тренеров мужской и женской сборной России, состоится 22 декабря, сообщает официальный сайт организации. Пройдет оно в Москве и начнется в 11.00 по московскому времени.

Также на заседании должны избрать вице-президентов ФТАР, генерального секретаря организации. Кроме того, на повестку дня вынесены следующие пункты: "о работе тренерского совета ФТАР"; "Формирование общественных органов и аппаратов ФТАР (советы, комиссии, комитеты, коллегии и прочие)"; утверждение положения о техническом комитете ФТАР; "утверждение финансового плана (бюджета) ФТАР на 2017год; "о членских взносах", "об аккредитации ФТАР"; "О работе комитета по науке"; "Об антидопинговом обеспечении"; "О работе со спонсорами"; "Доклад о ветеранском движении в тяжелой атлетике России".

В ноябре новым президентом ФТАР был избран Максим Агапитов, сменивший Сергея Сырцова. Последний ушел в отставку на фоне многочисленных допинговых скандалов и недопуска россиян на Олимпиаду-2016.