Штангистка Сливенко испытывает смешанные чувства из-за решения о выдаче ей золота Олимпиады-2008

Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко испытывает смешанные чувства по поводу решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о перераспределении медалей Олимпиады 2008 года в Пекине.
На Играх-2008 в весовой категории до 69 кг первенствовала китаянка Лю Чуньхун, но позднее ее результат был аннулирован за нарушение антидопинговых правил. Сливенко на Олимпиаде в Пекине стала обладательницей серебряной медали. По решению дисциплинарной комиссии МОК золотая медаль досталась российской спортсменке. Награда будет вручена Сливенко на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России 26 декабря.
– У меня положительные эмоции, очень рада, хотя и прошло много времени, но это все-таки другие чувства, чем те, которые были бы, если получилось бы занять первое место тогда – в 2008 году, плюс это (присуждение золотой медали. – Прим. "СЭ") произошло при странных обстоятельствах – я этого не ожидала и не планировала, – приводит ТАСС слова Сливенко. – Конечно, из-за ситуации с российским спортом, чувства смешанные.
Позитива это добавило не много, я особо не праздновала медаль, потому что есть переживания за наших спортсменов. Хотелось бы, чтобы ситуация с допингом, уже устаканилась, и мы начали нормально все планировать дальше – без скандалов и проблем.
В активе 31-летней россиянки три золотые награды чемпионатов мира, еще шесть золотых медалей она завоевала на чемпионатах Европы. Также в ее активе золото Универсиады 2013 года в Казани. В начале июля текущего года Сливенко заявила о возобновлении спортивной карьеры, которую она приостановила в конце 2013 года.
lyutik
Какие тут чувства!? В 2008-м ты проиграла, все, вопрос закрыт. А эта возня ВАДА, МОК и т.д., кому она нужна? Победила китаянка, и именно эта победа останется в памяти болельщиков. Давайте проверим все. Я знаю, что на Олимпиаде-1936 Джесси Оуэнс принимал запрещенные препараты. Мне об этом рассказал его врач. Доказательств нет, но пробирка Оуэнса неожиданно исчезла. Давайте отберем у него 4 золотые медали. Раз нет пробирки, значит он принимал допинг. А пробирка анализов Бимона в 1968 году через 10 лет потемнела, наверняка ее вскрыли, потому что, пробирка Агбуэне того же года не изменила свой цвет. И т.д., и т.п. Победил тот, кто получил медаль тогда. А все остальное, это бред, который никому не нужен.
22:04 23 декабря