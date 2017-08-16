Олег Писаревский: "На участие в ЧМ претендуют 13 российских штангистов"

Старший тренер сборной России Олег Писаревский сообщил, что на участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике претендуют 13 штангистов. Мировое первенство пройдет в Анахайме (США) с 28 ноября по 5 декабря.

- В качестве основных кандидатов на участие в чемпионате мира мы рассматриваем 13 спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Писаревского. - Это Феликс Халибеков (весовая категория до 62 килограммов), Олег Чен (до 69 кг), Сергей Петров, Вячеслав Яркин (оба - до 77 кг), Виктор Гетц, Алексей Юфкин (оба - до 85 кг), Артем Окулов, Адам Малигов (оба - до 94 кг), Давил Беджанян, Тимур Наниев, Родион Бочков (все - до 105 кг), Руслан Албегов, Магомед Абуев (оба - свыше 105 кг).

Первый тренировочный сбор команды начнется 21 сентября в Кисловодске. Затем подготовка сборной России будет продолжена на сборах в Сочи и Рузе.

По словам тренера, в предварительную заявку на чемпионат мира войдут 10 тяжелоатлетов, а на турнире выступят восемь штангистов.