13:06 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Норберт Шемански скончался на 93-м году жизни

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Олимпийский чемпион американец Норберт Шемански скончался на 93-м году жизни, информирует официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики. Спортсмен завоевал золото на Играх 1952 года в весовой категории до 90 кг, а также стал серебряным призером Игр-1948 и двукратным бронзовым призером (Олимпиада-1960 и Олимпиада-1964) в весе свыше 90 кг. Он также является четырехкратным чемпионом мира и три раза завовевал серебро мирового первенства.

Добавим, что Шемански принимал участие во Второй мировой войне, после которой был награжден пятью орденами "За мужество и отвагу" за боевые подвиги.

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