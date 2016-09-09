Олимпийский чемпион американец Норберт Шемански скончался на 93-м году жизни, информирует официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики. Спортсмен завоевал золото на Играх 1952 года в весовой категории до 90 кг, а также стал серебряным призером Игр-1948 и двукратным бронзовым призером (Олимпиада-1960 и Олимпиада-1964) в весе свыше 90 кг. Он также является четырехкратным чемпионом мира и три раза завовевал серебро мирового первенства.

Добавим, что Шемански принимал участие во Второй мировой войне, после которой был награжден пятью орденами "За мужество и отвагу" за боевые подвиги.