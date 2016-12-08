16:42 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

МОК и ВАДА продолжат изучать проблему допинга в российской тяжелой атлетике

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) еще раз изучат ситуацию с большим количеством положительных допинг- проб у российских тяжелоатлетов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне. Напомним, что уже несколько российских атлетов были лишены своих медалей по итогам перепроверки их допинг-проб.

- Вместе с ВАДА и федерациями мы осуществили предолимпийскую антидопинговую программу, - цитирует Баха пресс-служба МОК. - Первые исследования по итогам проведения повторных анализов допинг-проб россиян уже вызывают сомнения. Особенно это касается тяжелоатлетов, в частности российских тяжелоатлетов. Совместно с ВАДА нам нужно еще раз изучить этот вопрос.
 

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