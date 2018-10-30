Международная федерация тяжелой атлетики подпишет антидопинговое соглашение

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в ноябре подпишет соглашение о сотрудничестве с Независимой организацией антидопингового тестирования (ITA), сообщает ТАСС со ссылкой на члена исполкома IWF, главу ФТАР Максима Агапитова. ITA была создана в марте 2017 года по инициативе МОК.

- ITA в настоящее время занимается проработкой окончательных предложений и подготовкой соглашения, - сказал Агапитов. - К 16 ноября (до заседания исполкома МОК) Международная федерация тяжелой атлетики и ITA должны подписать соглашение. А с 1 января 2019 года Независимая организация антидопингового тестирования начнет активную деятельность.

Исполком МОК, который пройдет в конце ноября - начале декабря в Токио, рассмотрит вопрос сохранения тяжелой атлетики в программе Игр-2024. Возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр появилась из- за проблем с допингом в этом виде спорта.

В декабре 2017 года исполком МОК выдвинул критерии, в случае соблюдения которых тяжелая атлетика должна войти в программу Олимпийских игр в Париже. В IWF отмечают, что выполнили все рекомендации независимой комиссии по чистому спорту. Однако МОК принял решение оставить вопрос открытым относительно сохранения тяжелой атлетики в программе Игр-2024, пока не будет проведен полный обзор принятых IWF мер.