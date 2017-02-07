Максим Агапитов: "ФТАР за прошедшие месяцы частично погасила долги федерации"

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что руководству ФТАР за прошедшие три месяца удалось частично погасить долги, которые есть у организации. Агапитов стал президентом ФТАР в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Сергея Сырцова.

– Работы в последние месяцы было очень много, – цитирует "Р-Спорт" Агапитова. – В основном нам нужно было заниматься организацией процессов, выстраиванием нашей дальнейшей работы. Финансовое положение федерации было плохим. Один из фактов: с лета 2015 года не было уплачено за аренду офиса. Все это было погашено. С налогами были определенные проблемы – все это решено.