Максим Агапитов: "ФТАР хочет оспорить решение об отстранении на один год"

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал об иске к Международной федерации тяжелой атлетики, который будет рассмотрен 26 января в Спортивном арбитражном суде (CAS). ФТАР хочет оспорить отстранение России на один год из-за положительных допинг-проб. Других апелляций больше не подавалось.

- 1 июля 2016 года ФТАР подала иск к международной федерации, связанной с решением исполкома IWF от 22 июня 2016 года об отстранении на один год стран, у которых будет выявлено три и более положительных результатов по ретестам олимпийских проб спортсменов 2008 и 2012 года, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - Федерация тяжелой атлетики России решила на тот момент оспаривать данное решение, так же как и федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана.

- Будут ли в ближайшее время рассмотрены какие-то другие апелляции россиян?

- На данный момент мы больше не подавали никаких апелляций.