IWF отстранила чемпиона Европы Чена по подозрению в употреблении допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте сообщила о временном отстранении россиянина Олега Чена в связи с подозрением в употреблении допинга. Если будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, решение о его оправдании будет также опубликовано на сайте организации.

До завершения разбирательства IWF не намерена давать дополнительных комментариев.

Напомним, Чен дважды становился чемпионом Европы, а также три раза завоевывал серебро чемпионатов мира.