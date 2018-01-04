IWF отстранила чемпиона Европы Чена из-за упоминания в докладе Макларена

Глава антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сказал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение об отстранении россиянина Олега Чена из-за упоминания его имени в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Решение о временном применении санкций по отношению к российскому спортсмену было опубликовано сегодня, 4 января.

- Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет, - цитирует ТАСС Петрова.

Ранее IWF отметила, что если будет установлена невиновность Чена в нарушении антидопинговых правил, решение о его оправдании будет опубликовано на сайте организации.

Напомним, российский тяжелоатлет дважды становился чемпионом Европы. Также он три раза завоевывал серебро чемпионатов мира.