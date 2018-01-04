IWF отстранила чемпиона Европы Чена из-за упоминания в докладе Макларена

Глава антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сказал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение об отстранении россиянина Олега Чена из-за упоминания его имени в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Решение о временном применении санкций по отношению к российскому спортсмену было опубликовано сегодня, 4 января.
- Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет, - цитирует ТАСС Петрова.
Ранее IWF отметила, что если будет установлена невиновность Чена в нарушении антидопинговых правил, решение о его оправдании будет опубликовано на сайте организации.
Напомним, российский тяжелоатлет дважды становился чемпионом Европы. Также он три раза завоевывал серебро чемпионатов мира.
sukhoy63
если так пойдет дальше, то лет через 16-18 спорта уже не будет............
22:41 4 января
andyk82
А прошло больше года! Мне вот интересно, моему сыну 11 месяцев и он будет заниматься спортом... Не всплывет часом, лет через 16-18 упоминание Макларена?
22:12 4 января
echo2011
Дело Родченкова живет и побеждает.
17:59 4 января