Главный тренер женской сборной России: "Отстранение команды станет большим ударом для спортсменов"

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников подчеркнул, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на год будет для них большим ударом. Он также добавил, что эти санкции сделают команду еще сильнее.

– У меня пока нет никакой информации о нашем отстранении, мы сейчас находимся на сборах, – приводит ТАСС слова Колесникова. – Я думаю, что с командой скоро свяжутся и специально проинформируют об этом. Конечно, все это станет большим ударом для нашей обновленной команды.

Я, честно говоря, не понимаю, зачем нас еще наказали. Ведь Олимпийские игры в прошлом году мы уже пропустили. Но эти санкции сделают нашу команду еще сильнее, мы это все вспомним когда-нибудь.

Напомним, что сборная России из-за санкций Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) пропустит чемпионат мира, который пройдет с 27 ноября по 5 декабря в Анахайме.

Сборная России на год отстранена от участия в международных стартах