Сборная России на год отстранена от участия в международных стартах

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) на год, сообщает пресс-служба IWF. Из-за этого российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой организации.

На исполкоме IWF, который прошел в субботу, было вынесено решение отстранить федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России также отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины.

Таким образом, российские тяжелоатлеты пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.