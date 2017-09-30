Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:10 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Сборная России на год отстранена от участия в международных стартах

3

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) на год, сообщает пресс-служба IWF. Из-за этого российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой организации.

На исполкоме IWF, который прошел в субботу, было вынесено решение отстранить федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России также отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины.

Таким образом, российские тяжелоатлеты пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4606186

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

PallMall

По мнению Андрюхи Саратовского Китай входил в СССР. Очередная жертва ЕГЭ. Фурсенко - ты гений!

18:02

Andre_Saratov

Весь бывший СССР, и примкнувшая к ним Турция.

17:51

echo2011

Забавно,что за нарушения,допущенные в 2008 и 2012 годах,наказывают в 2017 году...

17:29