Глава IWF: "ФТАР проделала отличную работу по очищению спорта"

Президент Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян прокомментировал решение провести чемпионат Европы в 2019 году в Москве. 19 октября истек срок годичной дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России, из-за которой россияне пропустили ЧМ-2017.

- Решение о проведении чемпионата европы принимает Европейская федерация тяжелой атлетики, а не IWF, я бы рекомендовал спросить у них. ФТАР проделала отличную работу по очищению спорта и отбыла свою диквалификацию. Также РУСАДА было восстановлено в правах. Но мы продолжим мониторить ситуацию, как делаем и с другими странами, - цитирует Inside the Games Аяна.