Дисквалифицированный за допинг Деманов завершил карьеру

Старший тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников сообщил, что его бывший подопечный Андрей Деманов завершил карьеру спортсмена. Деманов становился чемпионом Европы в 2011 и 2014 годах, а также занял четвертое место на Олимпиаде-2012, но в июле 2016-го перепроверка его допинг-пробы с Игр в Лондоне показала положительный результат. Позднее спортсмен был дисквалифицирован на два года.

– Деманов завершил карьеру спортсмена, – цитирует "Р-Спорт" Колесникова. – Сейчас он находит себя в обычной жизни. Карьера тренера? Пока такого решения Андрей не принял.