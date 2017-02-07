19:41 7 февраля | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Дисквалифицированный за допинг Деманов завершил карьеру

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Старший тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников сообщил, что его бывший подопечный Андрей Деманов завершил карьеру спортсмена. Деманов становился чемпионом Европы в 2011 и 2014 годах, а также занял четвертое место на Олимпиаде-2012, но в июле 2016-го перепроверка его допинг-пробы с Игр в Лондоне показала положительный результат. Позднее спортсмен был дисквалифицирован на два года.

– Деманов завершил карьеру спортсмена, – цитирует "Р-Спорт" Колесникова. – Сейчас он находит себя в обычной жизни. Карьера тренера? Пока такого решения Андрей не принял.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20170207/1115983973.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rnig

колесников и сам на химии выступал и своих спортсменов сажал на таблетки с детства - это чудо что деманова поймали только счас - он уже лет 10 как на химии тренируется. А колесникова на пушечный выстрел нельзя подпускать к спортсменам , для таких как он необходимо запрет на профессию вводить

22:07 7 февраля

igorvasilevich

Ага чего может дать допингер, как тренер новых допингеров.

20:18 7 февраля

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