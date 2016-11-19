Давид Ригерт: "Степанянц и Клоков - лучшие кандидаты на пост главы ФТАР"

Бывший главный тренер сборной России Давид Ригерт выразил мнение, что Вячеслав Клоков и Михаил Степанянц лучше всего подходят на пост президента Федерации тяжелой атлетики России. 15 сентября в отставку с поста главы ФТАР подал Сергей Сырцов, исполняющим обязанности назначен Максим Агапитов. Выборы нового президента состоятся 22 ноября во Владимире. Помимо Клокова и Сырцова на пост претендуют также Агапитов и Сергей Еремин.

- На мой взгляд, Михаил Сергеевич Степанянц и Вячеслав Иванович Клоков - это лучшие кандидаты на пост президента федерации тяжелой атлетики, от них будет толк, они управленцы, - цитирует ТАСС Ригерта. - Главное, чтобы человек, который станет президентом, не зависел только от тяжелой атлетики, надо, чтобы у него были руки развязаны. Клоков мне очень импонирует, он уже был президентом, знает, что и как делать. Степанянц многоопытный, особо не знает тяжелую атлетику, но у него большие связи, и это помогло бы навести порядок в федерации, здесь нужна железная рука.

Сергей Александрович Еремин был бы хорош в составе исполкома, он знает многие вещи. Лично с ним знаком, он профессионал своего дела. Что касается исполняющего обязанности Агапитова, то он неплохой парень, но у него не хватит сил, чтобы справиться, не хватит опыта.