Бронзовый призер Олимпиады в Афинах скончался в возрасте 35 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года болгарский тяжелоатлет Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет, информирует Reuters. Причины смерти пока не установлены. Как отмечают близкие спортсмена, у него были проблемы с сердцем.

Также Чолаков за свою карьеру становился первым на чемпионате Европы-2004 и вторым на чемпионате мира 2003 года. Перед Олимпиадой в Пекине вся сборная Болгарии, в составе которой также был Чолаков, была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Чолаков был отстранен от участия в соревнованиях на четыре года.

После дисквалификации он хотел выступить на Олимпиаде-2012 в составе сборной Азербайджана, но в итоге отказался от участия в Играх из-за проблем со здоровьем.