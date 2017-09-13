Антидопинговая комиссия IWF представит доклад в конце месяца

Комиссия "чистого" спорта Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) представит свой первый предварительный доклад на заседании исполкома организации 30 сентября - 1 октября в Бухаресте, сообщает пресс-служба IWF.

- Комиссия "чистого" спорта серьезно относится к своим задачам, - отметил член комиссии Ричард Янг. - Стимулируют ее эффективность - сочетание людей, которые знают тяжелую атлетику, спортсменов, администраторов, которых привлекают сторонних экспертов в области тестирования, науки и спорта, которые работают вместе.