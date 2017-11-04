Американская штангистка дисквалифицирована на два года за допинг

Американская тяжелоатлетка Эми Хэй дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA). Проба 26-летней штангистки, которую она сдала 18 марта на турнире, где она стала чемпионкой, дала положительный результат на остарин.

Как сообщает портал thebarbellspin, спортсменка обвинила своего молодого человека в том, что он перед соревнованиями добавил ей в воду остарин. Мужчина признал вину, при этом объяснив, что он хотел доставить проблемы тренеру Хэй Грегу Эверетту. Отмечается, что это было сделано после того как специалист позволял себе неуместно вести себя по отношению к спортсменке и отправлял ей некорректные сообщения.

Дисквалификация американки отсчитывается с 11 апреля 2017 года. Все ее результаты, показанные после 18 марта, аннулированы, она лишена всех призовых и медалей.