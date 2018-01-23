Албания не примет чемпионат Европы из-за допинговых скандалов

Албания не сможет провести чемпионат Европы-2018, сообщает официальный сайт Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Турнир будет перенесен в другую страну и, возможно, на другую дату, поскольку организаторы турнира ушли в отставку из-за допингового скандала.

Ранее руководство Федерации тяжелой атлетики Албании подали в отставку после положительного допинг-теста албанской тяжелоатлетки Ромелы Бегай на чемпионате мира-2017. Спортсменка уже второй раз попадается на допинге.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 26 марта по 1 апреля. Руководство EWF надеется найти страну, которая сможет принять турнир в те же сроки, но рассматривает и вариант переноса на более поздние даты.