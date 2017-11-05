ВФВ: календарь Лиги наций будет более справедливым для сборных, чем в Мировой лиге

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что календарь Лиги наций, первый розыгрыш которой пройдет в 2018 году, будет более справедливым для команд, чем в Мировой лиге или "Гран-при".

Международная федерация волейбола (ФИВБ) в октябре объявила о том, что в 2018 году Лига наций заменит мужскую Мировую лигу и женский "Гран-при". По словам Яременко, основное различие между Лигой наций и Мировой лигой – это четкий календарь, который спланирован уже до 2021 года.

– Понятны участники, сроки и места проведения. Это большой плюс для соревнований, – цитирует "Р-Спорт" Яременко. – Исходя из этого, сборные могут строить свою стратегию. Неизменным будет формат турнира. Что касается календаря, то он будет более справедливым, так как каждый сыграет с каждым. В спортивном плане это более справедливо, чем формат, который был в женском Гран-при и в Мировой лиге последние несколько лет.

Теперь всю маркетинговую работу FIVB берет на себя. Раньше была парадоксальная ситуация. На участников турнира ложились обязанности по выкупу телевизионных прав, созданию сигнала, поднятию его на спутник и размещению на федеральном канале. Но FIVB нашла глобального партнера IMG, который берет это на себя. Страны-участники Лиги наций теперь будут заниматься своим прямым делом – спортивной составляющей. Можно положительно изменить реформу этого соревнования.