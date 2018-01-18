Вадим Панков: "У меня было два шанса возглавить сборную России"

Новый главный тренер сборной России Вадим Панков подчеркнул, что шел к этому назначению десять лет. При этом специалист отметил, что за свою карьеру у него было две возможности возглавить национальную команду.

– Сколько раз у вас были реальные шансы возглавить команду?

– В 2009 году был такой же президиум, когда мы с Владимиром Кузюткиным и Ришатом Гилязутдиновым претендовали на пост женского тренера. Пытался в прошлом году, но и тогда выбрали Владимира Ивановича. Так что шел к этому 10 лет.

– Сергей Шляпников, тренер мужской команды, рассказывал, что для него назначение год назад не стало большим сюрпризом.

– У меня та же история. 10 лет назад я был, конечно, моложе, но желание никуда не делось. И я ведь работал в сборной – руководил командой на Гран-при-2008 в Омске, частично помогал Юрию Маричеву в 2014-м.

– Видите какие-то плюсы в том, что вас не выбрали главным тренером 10 лет назад?

– Абсолютно никаких. Конечно же, было бы лучше, выбери меня раньше. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Вадима Панкова – здесь