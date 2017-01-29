Мария Перепелкина: "Инициатива забастовки в краснодарском "Динамо" исходила от тренера"

Центральная блокирующая женской волейбольной команды краснодарского "Динамо" Мария Перепелкина рассказала "СЭ", что волейболистки планируют бойкотировать игры и далее, если вопрос с невыплатой зарплат в клубе не будет решен. Напомним, клуб не выплачивает зарплаты игрокам и тренерскому штабу семь последних месяцев. Из-за этого мужская команда накануне не вышла на игру с "Енисеем". Вслед за ними матч суперлиги против казанского "Динамо" бойкотировали волейболистки. Клуб обещал начать выплату долгов в этом месяце, но не сделал этого.

– Не исключено, что бойкот будет продолжаться до тех пор, пока нам не начнут выплачивать долги, – сообщила "СЭ" Перепелкина. – Но мы все равно надеемся на положительный исход. Будем действовать по ситуации. Решим, что делать дальше на собрании с тренерами.

– Сначала из-за долгов по зарплатам на матч не вышла мужская команда. Решили действовать по их примеру?

– Отчасти да, но в любом случае терпение уже закончилось. Мы рассчитывали, что долги закроют до Нового года, но этого не произошло. После Нового года нас собрали и попросили подождать еще месяц. Мы согласились, но месяц подходит к концу, а никаких подвижек мы не видим. После того как мужчины не вышли на игру, мы решили, что нам следует поступить так же.

– Главный тренер тоже согласился бойкотировать игру?

– Инициатива вообще исходила от тренерского штаба и главного тренера. Им нужна была наша поддержка, и они к нам обратились. Мы все обсудили, а потом приняли совместное решение. Тренерский штаб не получает деньги так же, как и мы.

– Уже подыскиваете другие клубы? Есть предложения?

– Трансферное окно открывается через две недели, но на самом деле никто из игроков уходить не хочет. Главное, чтобы были улажены финансовые проблемы и мы получили деньги, которые заработали в этом сезоне. Но если в ближайшее время этого не произойдет, то, думаю, многие уйдут. (Сергей ФИШ)