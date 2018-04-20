Владимир Алекно: "Первая победа - первый шаг"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно Владимир Алекно после победы над одноименным клубом из Санкт-Петербурга (3:0) в первом матче финальной серии чемпионата России заявил, что не хочет анализировать прошедшую игру. По его словам, это просто первый шаг к победе в суперлиге.

– Первая победа, сделан первый шаг, – цитирует официальный сайт казанского клуба Алекно. – Я уже как-то говорил, что на этом этапе турнира смотришь не на качество игры, а на результат. Не хочется анализировать прошедший матч. Надо думать, что будет завтра.

Казанский "Зенит" ведет в финальной серии до трех побед против "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 1-0.