23:58 20 апреля | Волейбол

Владимир Алекно: "Первая победа - первый шаг"


 
Казанский &quot;Зенит&quot; выиграл первый матч финальной серии мужской суперлиги.Без суеты. Казань раздавила Питер

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно Владимир Алекно после победы над одноименным клубом из Санкт-Петербурга (3:0) в первом матче финальной серии чемпионата России заявил, что не хочет анализировать прошедшую игру. По его словам, это просто первый шаг к победе в суперлиге.

– Первая победа, сделан первый шаг, – цитирует официальный сайт казанского клуба Алекно. – Я уже как-то говорил, что на этом этапе турнира смотришь не на качество игры, а на результат. Не хочется анализировать прошедший матч. Надо думать, что будет завтра.

Казанский "Зенит" ведет в финальной серии до трех побед против "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 1-0.

 

Дополнительная информация

http://www.zenit-kazan.com/news/?id=5574

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