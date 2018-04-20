Московское "Динамо" выиграло первый матч серии за третье место

Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в первом матче серии за третье место в чемпионате России. Встреча завершилась в пяти сетах – 25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17. Таким образом, москвичи ведут в финальной серии до трех побед со счетом 1-0.
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Матч за 3-е место
Динамо (Москва) – Кузбасс (Кемерово) – 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17)
Григорич
На тоненького вытащили!
02:01
rusfed 2.0
Ну и заодно подтвердилось предположение, что Полетаев не играл против Зенита из-за нежелания этого казанцев. Это свинство, и такие пункты в соглашениях между клубами нужно запретить регламентом лиги, имхо
22:54 20 апреля
rusfed 2.0
Не видел финальную игру, но думаю, эта игра была намного интереснее. Уверен, команды вернутся через пару недель в Москву. Кузбасс должен выиграть
22:52 20 апреля
rusfed 2.0
Сделал для себя открытие: оказывается, Апаликов до сих пор играет. Во время тайм-аутов выбегает на площадку разогреваться. Рановато Хтей ушел ))
22:51 20 апреля