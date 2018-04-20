22:11 20 апреля | Волейбол

Московское "Динамо" выиграло первый матч серии за третье место

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Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в первом матче серии за третье место в чемпионате России. Встреча завершилась в пяти сетах – 25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17. Таким образом, москвичи ведут в финальной серии до трех побед со счетом 1-0.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

Матч за 3-е место

Динамо (Москва) – Кузбасс (Кемерово) – 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Григорич

На тоненького вытащили!

02:01

rusfed 2.0

Ну и заодно подтвердилось предположение, что Полетаев не играл против Зенита из-за нежелания этого казанцев. Это свинство, и такие пункты в соглашениях между клубами нужно запретить регламентом лиги, имхо

22:54 20 апреля

rusfed 2.0

Не видел финальную игру, но думаю, эта игра была намного интереснее. Уверен, команды вернутся через пару недель в Москву. Кузбасс должен выиграть

22:52 20 апреля

rusfed 2.0

Сделал для себя открытие: оказывается, Апаликов до сих пор играет. Во время тайм-аутов выбегает на площадку разогреваться. Рановато Хтей ушел ))

22:51 20 апреля

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