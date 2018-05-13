Максим Михайлов: "Леон - лучший игрок в мире"

MVP волейбольного "Финала четырех" Лиги чемпионов Максим Михайлов ("Зенит-Казань") поделился эмоциями после победы. В финале его команда обыграла итальянский "Лубе Чивитанова" (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).

- Сегодня мы в очередной раз доказали, что являемся командой. Мы продолжали верить в успех даже тогда, когда проигрывали. Да, сегодня у нас много не получалось, но главный показатель - победа.

- Как вам игралось с Леоном, который сегодня провел свой последний матч за "Зенит".

- Леон - лучший игрок в мире - это факт. Второго такого нет. Это было отличное время, но теперь он идет своей дорогой, а "Зенит" своей. Это жизнь. (Артур ЕНИКЕЕВ).