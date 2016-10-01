Екатерина Гамова: "Что я буду делать после волейбола? Завтра в Москву еду"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова после прощального матча подчеркнула, что довольна своей карьерой в волейболе. Сегодня она в последний раз вышла на площадку в качестве игрока и провела по сету в составе казанского и московского "Динамо" (1:2). После завершения матча под своды казанского Центра волейбола была поднята майка с ее фамилией и номером 11.

- Держалась, держалась, но когда я стала говорить прощальную речь, поняла, что это все, - сказала Гамова в эфире "Матч игра". - Всё, что могла сделать, я сделала, и всё вылилось наружу.

Я безумно благодарна Богу за то, что у меня была такая карьера, что у меня все сложилось так, как сложилось. Что я ни разу не ошиблась с выбором. Иногда люди жалеют о переходах, у меня такого не было. Я рада, что у меня карьера завершилась в Казани.

- Что чувствует человек, фамилия которого поднята под своды дворца и стала первой увековеченной в истории клуба?

- Круто, у меня даже слов нет. Я не ожидала, безумно приятно.

- Что вас ждет после волейбола?

- Ну, завтра я еду в Москву (улыбается).