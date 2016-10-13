Александр Яременко: "Жена поставила Мусэрскому условия, из-за которых он решил, что встретить Новый год с семьей ему важнее сборной"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), курирующий мужские команды, Александр Яременко в интервью "СЭ" отметил, что Дмитрий Мусэрский сам отказался от выступления за сборную России в олимпийском отборе. Также он отметил, что внятных объяснений не последовало ни со стороны волейболиста, ни представителей его команды.

– 12-13 декабря проходил финал Кубка России в Калининграде, – начал Яременко. – На нем Дмитрий подошел к нам с Владимиром Алекно и сказал, что не сможет принять участия в отборе по личным обстоятельствам. Он отметил, что объяснить всего не готов, но перед ним стоит выбор: сборная или семья. Договорились, что даем ему еще неделю на размышления. И сообщили, что, учитывая его заслуги перед сборной, санкций в случае отказа применять не будем. Но на все вопросы журналистов и болельщиков он должен ответить самостоятельно. И пусть не удивляется, если мы подвергнем его решение жесткой критике. А на следующий день Мусэрский подошел к Владимиру Романовичу и попросил извинения за слова, сказанные накануне. Алекно трактовал это так, что спортсмен передумал.

– Логично.

– Вот только когда 20 декабря был опубликован список фамилий, вызванных на сбор, Дмитрий позвонил и напомнил о том разговоре. Мол, мы договаривались, что он принять участия в отборе не сможет. Я уточнил про извинения. Оказывается, он имел в виду причиненные неудобства из-за этой ситуации.

– Семейные проблемы были настолько серьезными?

– Внятных объяснений ни от него, ни от руководства клуба в лице Геннадия Шипулина и Анатолия Багрея – которые в частных телефонах разговорах заверяли, что Дмитрий передумает и они этот вопрос берут на себя, – мы не услышали. Выходит, либо не смогли, либо не захотели. Позже стало известно, что жена поставила Дмитрию условия, исходя из которых, он решил, что встретить Новый год с семьей для него важнее, чем борьба за олимпийскую путевку. (Владимир ИВАНОВ)