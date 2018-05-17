18:36 | Волейбол — Лига наций / Женщины

Россиянки уступили Голландии, проиграв первый матч в Лиге наций

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Женская сборная России проиграла Голландии в третьем матче группового турнира Лиги наций. Это первое поражение россиянок в дебютном розыгрыше турнира. Ранее они с одинаковым счетом 3:1 обыграли Аргентину и Таиланд.

Лига наций

Женщины

Групповой турнир

РОССИЯ - Голландия - 0:3 (22:25, 20:25, 25:27)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lev48

С такой бестолковой игрой и все оставшиеся игры проиграют.Такое ощущение,что в клубах их ничему не учат--плохой приём--хроническая болезнь,блок ставят временами, и тот разрозненный,а в атаке в выгодной ситуации умудряются попадать в аут.

19:34

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