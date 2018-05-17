Россиянки уступили Голландии, проиграв первый матч в Лиге наций

Женская сборная России проиграла Голландии в третьем матче группового турнира Лиги наций. Это первое поражение россиянок в дебютном розыгрыше турнира. Ранее они с одинаковым счетом 3:1 обыграли Аргентину и Таиланд.

Лига наций

Женщины

Групповой турнир

РОССИЯ - Голландия - 0:3 (22:25, 20:25, 25:27)