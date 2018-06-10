Сергей Шляпников: "Задачу-минимум мы выполнили"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы над Ираном подвел итоги домашнего этапа Лиги наций, отметил игру Дмитрия Мусэрского и рассказал о ходе восстановления травмированных.

- Начало было удачное, просто мы сами смазали концовку, - отметил Шляпников. - Но с учетом функционального состояния игроков можно сказать, что задачу-минимум на этап мы выполнили. Одержали две победы. Это важно. Теперь надо восстанавливать игроков. Возможно, будет какая-то ротация состава, посмотрим. Состояние игроков на сегодняшний день оставляет желать лучшего.

- Насколько тяжело играть третью неделю три дня подряд?

- Вы все видели - приходится делать замены, которые не всегда работают. Но мы без этого не можем - надо давать передышку игрокам, нагрузка на них действительно большая.

- При этом игра команды не всегда оправдывает ожидания.

- Мы ждем, терпим. Нам каждый игрок важен, пытаемся им дать игровую практику. Да, многое пока не получается, но мы должны подготовить, например, второго связующего.

- Когда окончательно определились между Игорем Филипповым и Ильей Власовым и почему?

- В этой игре нам важна была подача без ошибок. У Филиппова она есть. Поэтому мы пошли на этот шаг. Во-вторых, съем был не такой высокий, у Власова много мячей пролетало под мышками.

- Почему не было ротации у доигровщиков - Маркин был в заявке, но не выходил на площадку?

- У Маркина травма, он не может играть. Кого еще я могу поставить на эту позицию? Врачи занимаются восстановлением и Маркина, и Волкова, в два доигровщика действовать очень тяжело. Мы предпримем все меры, чтобы поставить игроков на ноги.

- Можно ли сказать, что игра Мусэрского в какой-то момент переломила ход встречи?

- Когда Дима на площадке, это придает уверенности остальным. У него есть преимущество в середине сетки, было оно и сегодня. Он там доминировал, и другим было легче - так всегда бывает, когда у Мусэрского идет игра. (Антон БАБОШИН)