Россия - победитель Лиги наций!

Сборная России под руководством Сергея Шляпникова в трех партиях обыграла команду Франции со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) в "Финале шести" Лиги наций.
Самым результативным игроком встречи стал диагональный Максим Михайлов, набравший 19 очков.
В матче за третье место США победили Бразилию (3:0).
Турнир проводился впервые. Лига наций по решению Международной федерации волейбола (FIVB) заменила собой мужскую Мировую лигу и женский Гран-при.
Лига наций. Мужчины
Финал
Франция - Россия - 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)