Россия - победитель Лиги наций!

Сборная России под руководством Сергея Шляпникова в трех партиях обыграла команду Франции со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) в "Финале шести" Лиги наций.



Самым результативным игроком встречи стал диагональный Максим Михайлов, набравший 19 очков.

В матче за третье место США победили Бразилию (3:0).



Турнир проводился впервые. Лига наций по решению Международной федерации волейбола (FIVB) заменила собой мужскую Мировую лигу и женский Гран-при.

Лига наций. Мужчины



Финал



Франция - Россия - 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)