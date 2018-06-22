Россия обыграла Италию и досрочно вышла в "Финал шести" Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла сборную Италии (25:21, 25:22, 25:20) в матче предварительного раунда Лиги наций. Эта победа позволила россиянам досрочно пробиться в "Финал шести" турнира.

Этап проходил в итальянской Модене. Россияне одержали 10 побед в 13 играх и занимают второе место в турнирной таблице. Российская команда уже не опустится ниже шестого места и сыграет в решающей стадии соревнований.

Модена (Италия)

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Италия - РОССИЯ - 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)