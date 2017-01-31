Леонс Эдер: "У FISU не было чего-то, что оправдало бы отстранение россиян от Универсиады"

Вице-президент FISU Леонс Эдер подчеркнул, что организация накануне Универсиады, стартовавшей на днях в Алма-Ате, сделала запрос в ВАДА относительно спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. По его словам, в докладе не было информации, которая могла бы оправдать отстранение России от участия в турнире.

- Какова атмосфера вокруг сборной России на Универсиаде? Нет ли каких-то разговоров на фоне допинговых скандалов? - вопрос Эдеру.

- Я не слышал каких-либо разговоров такой природы. Россия привезла на соревнования сильную команду, но это не сюрприз для такой сильной в зимних видах спортивной нации.

- А были ли обсуждения, что российские спортсмены могут пропустить Универсиаду на фоне доклада Макларена и данных, которые в нем содержатся?

- FISU запросил у ВАДА все доказательства по поводу отдельных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. И до сих пор в них не было ничего такого, что могло бы оправдать отстранение спортсменов от поездки в Алма-Ату.

- Были ли какие-то дискуссии о возможном переносе Универсиады-2019 из Красноярска в другую страну, как это произошло с соревнованиями по бобслею и биатлону?

- Есть разница между соревнованиями, они были запланированы на период, когда еще идет работа по полному докладу Макларена, эти турниры не находились в перспективе ближайших двух лет. FISU ожидает, что вся ситуация разрешится задолго до Красноярска-2019.

- Были ли инициированы какие-то расследования внутри FISU по возможным нарушениям в Казани-2013, которые упоминались в докладе Макларена?

- Было бы не совсем корректно комментировать детали ведущегося расследования. Но я могу сказать, что FISU запросил у ВАДА все доказательства из доклада, которые могли касаться Казани-2013. FISU, ВАДА и также другие уполномоченные международные организации сейчас все занимаются изучением этих доказательств и примут все необходимые дисциплинарные меры, которые будут оправданны. (Елена СОБОЛЬ)