Леонс Эдер: "У FISU не было чего-то, что оправдало бы отстранение россиян от Универсиады"

Вице-президент FISU Леонс Эдер подчеркнул, что организация накануне Универсиады, стартовавшей на днях в Алма-Ате, сделала запрос в ВАДА относительно спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. По его словам, в докладе не было информации, которая могла бы оправдать отстранение России от участия в турнире.
- Какова атмосфера вокруг сборной России на Универсиаде? Нет ли каких-то разговоров на фоне допинговых скандалов? - вопрос Эдеру.
- Я не слышал каких-либо разговоров такой природы. Россия привезла на соревнования сильную команду, но это не сюрприз для такой сильной в зимних видах спортивной нации.
- А были ли обсуждения, что российские спортсмены могут пропустить Универсиаду на фоне доклада Макларена и данных, которые в нем содержатся?
- FISU запросил у ВАДА все доказательства по поводу отдельных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. И до сих пор в них не было ничего такого, что могло бы оправдать отстранение спортсменов от поездки в Алма-Ату.
- Были ли какие-то дискуссии о возможном переносе Универсиады-2019 из Красноярска в другую страну, как это произошло с соревнованиями по бобслею и биатлону?
- Есть разница между соревнованиями, они были запланированы на период, когда еще идет работа по полному докладу Макларена, эти турниры не находились в перспективе ближайших двух лет. FISU ожидает, что вся ситуация разрешится задолго до Красноярска-2019.
- Были ли инициированы какие-то расследования внутри FISU по возможным нарушениям в Казани-2013, которые упоминались в докладе Макларена?
- Было бы не совсем корректно комментировать детали ведущегося расследования. Но я могу сказать, что FISU запросил у ВАДА все доказательства из доклада, которые могли касаться Казани-2013. FISU, ВАДА и также другие уполномоченные международные организации сейчас все занимаются изучением этих доказательств и примут все необходимые дисциплинарные меры, которые будут оправданны. (Елена СОБОЛЬ)
Осакаровка
Успокойтесь господа. У Родченкова очень нехорошая болезнь . Дни его сочтены. Не лучше состояние и у Макларена. Так что Бог все видит. Надо немного потерпеть.
15:23 31 января
Крым наш!
Да бросьте эти глупости. Против нас ведется целенаправленная война, не военными способами. А с нашей стороны "войсками" командует человек о котором сразу можно сказать - он малость не в себе. Постоянно городит какую-то муть, что видимо ему очень близко в силу его фамилии.
13:17 31 января