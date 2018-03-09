04:26 | Теннис — WTA

Жук победила Корне в Индиан-Уэллсе


Россиянка Софья Жук вышла во второй круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:5, 6:4 она победила француженку Ализе Корне. У Жук набралось девять ударов навылет и 27 неточностей, а у ее соперницы – 14 и 43 соответственно. Во втором раунде российская теннисистка встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Софья Жук (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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