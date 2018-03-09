Жук победила Корне в Индиан-Уэллсе

Россиянка Софья Жук вышла во второй круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:5, 6:4 она победила француженку Ализе Корне. У Жук набралось девять ударов навылет и 27 неточностей, а у ее соперницы – 14 и 43 соответственно. Во втором раунде российская теннисистка встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Софья Жук (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4
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