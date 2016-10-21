Светлана Кузнецова: "Иногда стараюсь выбраться в ресторан, чтобы одни теннисные мячики не снились"

Светалана Кузнецова после победы в полуфинале "Кубка Кремля" в трех сетах над украинкой Элиной Свитолиной – 6:1, 6:7 (2:7), 6:4 – отметила, что старается не думать об итоговом турнире WTA в Сингапуре, участие в котором она может принять, если станет победительницей турнира в Москве. Россиянка также подчеркнула, что полностью абстрагировалась от мыслей, которые могут хоть как-то отвлечь ее от победы в предстоящем финале.

– О ситуации с участием в итоговом турнире WTA в Сингапуре было известно с самого первого матча, но я абстрагировалась от всего этого, – приводит "Р-Спорт" слова Кузнецовой. – Я итак испытываю серьезное давление из-за того, что играю в Москве на "Кубке Кремля", а если я еще буду думать о Сингапуре…Я уже в десятке и практически отобралась в восьмерку лучших. Моя жизнь на этом не закончится, ничего кардинально не поменяется. Мне кажется, это очень важно осознавать в теннисе, потому что многие люди сильно зацикливаются, а это совершенно неверно.

У меня такого короткого и скомканного, какого-то насыщенного прибытия в Москву в жизни не было. Ни на что у меня времени не хватило! Я просто стараюсь выйти иногда вечером куда-нибудь в ресторан, чтобы не свихнуться, чтобы одни теннисные мячики мне не снились.