Шарапова проиграла Младенович в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова в трех сетах уступила в полуфинале турнира WTA в Штутгарте француженке Кристине Младенович. Это поражение стало для нее первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Следующей соперницей француженки станет победительница поединка между румынкой Симоной Халеп и хозяйкой корта Лаурой Зигемунд.
Напомним, ранее Младенович осудила Шарапову за "допинговый скандал" и посчитала нечестным предоставление ей wild card на этот турнир. Несмотря на это, спортсменки пожали друг другу руки после матча. Для француженки предстоящий финал станет третьим в 2017 году.
"СЭ" вел трансляцию поединка Шараповой и Младенович.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Младенович (Франция) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 3:6, 7:5, 6:4
.@KiKiMladenovic reaches third Final of 2017!– WTA (@WTA) 29 апреля 2017 г.
Turns tables on Sharapova 3-6, 7-5, 6-4! #PTGP2017 pic.twitter.com/b08va418AJ
whistler2012
Айртон:), тоже мне ценитель...Шарапову хоронят всю ее карьеру. Иди лесом...
20:08
Айртон:)
Концовку встречи обязательно заценю в инете!)) Просто не смогу отказать себе в таком удовольствии!)) Но уже сейчас понятно, что против топов Шаре ничего не светит.)) Мыльный пузырь, который без допинга лопнул!))
20:05
whistler2012
После трех-четырех игр спад в игре Марии был предсказуем. И Младенович оказалась в хорошей форме...
20:04
rusfed 2.0
Локальная задача какая? Набрать очков перед Ролан Гаррос: тамошняя тарелочка-то покруче Порше будет (которых у Маши уже три, кстати). Задача выполнена, разминка удалась
20:00
цска 19781978
Айртон:) Шлюхпоинт,ты вообще матч смотрел? Пожала она руку .Иди утопись в унитазе ,пока воду за не уплату не отключили.
19:59
rusfed 2.0
Чмока всплыло. Чмока-то всех уверял, что Порше Гран При - второразрядный турнирчик, и никто его в мире и не замечает. А сам всю игру Маши сидел болел против, все ногти изгрыз от напряжения ))))) Лузер имени Маррея )))
19:58
alexzander
Ну наконец то у "нетонущей субстанции- Айртон" праздник!
19:57
Джон....Сильвер
Дойти до полуфинала после 15 месяцев забвения - достойно.
19:57
shpasic
ну шо, эра Маррея, бгг))
19:54
NF
Этого следовало ожидать. А то пошли дифирамбы в духе "Две из двух", "Три из трёх", "Соперниц на лопатки укладывает"... Похоже, Шарапова и сама, осознанно или неосознанно, подумала, что проблем не будет. Как только дело дошло до более зубастых, все старые ошибки Шараповой вновь стали видны. Правда, "зубастые" те еще. До ухода Шараповой на год Младенович на порядок ей уступала, а сейчас матч переломила в конце второго сета, хотя Шарапова должна была решать. Похоже, настроя и сил на сет ей банально не хватило, что уже не раз происходило ранее. Так что никакого триумфа по возвращению нет. Будущее Шараповой пока смутное. Смотрим дальше. А ведь после невменяемых высказываний Младенович считалось, что Шарапова ей ответит по полной. Ну ответила... Младенович только почему-то выиграла...
19:54
delacrua
обидно. но для 1 турнира после возвращения уже неплохо. Маша, любим! а младенович и на девушку не похожа. мужики и то симпатичнее.
19:53
Айртон:)
Без шансов для мельдониевой пустышки.)) Надеюсь ей Крис руки не подала.)) А рашпед уже Шаре порше подогнал, ахахах.))
19:53
tryam
Нашла кому проигрывать. Спокойно нужно было доводить матч после 2-0 во втором сете, нет начала что то выдумывать, пулять по аутам все приемные мячи, миллион брекпоинтов не использовав, сдулась физически
19:51