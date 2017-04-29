Шарапова проиграла Младенович в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова в трех сетах уступила в полуфинале турнира WTA в Штутгарте француженке Кристине Младенович. Это поражение стало для нее первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Следующей соперницей француженки станет победительница поединка между румынкой Симоной Халеп и хозяйкой корта Лаурой Зигемунд.

Напомним, ранее Младенович осудила Шарапову за "допинговый скандал" и посчитала нечестным предоставление ей wild card на этот турнир. Несмотря на это, спортсменки пожали друг другу руки после матча. Для француженки предстоящий финал станет третьим в 2017 году.

"СЭ" вел трансляцию поединка Шараповой и Младенович.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Младенович (Франция) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 3:6, 7:5, 6:4