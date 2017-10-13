Шамиль Тарпищев: "Если Шарапова приедет на "ВТБ Кубок Кремля", билетов в продаже не останется"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил надежду, что турнир "ВТБ Кубок Кремля" будет лучшим за последнее десятилетие. Он также добавил, что, если россиянка Мария Шарапова решит сыграть на турнире, в продаже не останется билетов.

Организаторы "ВТБ Кубка Кремля" готовы предоставить Шараповой wild card.

– Уровень турнира выше, чем в прошлом году. В предварительном списке участниц женского турнира – пять человек из первой двадцатки, – приводит "Коммерсант" слова Тарпищева. – Правда, вызывает беспокойство незалеченная до конца травма левой руки Светланы Кузнецовой, а британке Джоанне Конте, претендовавшей на участие в итоговом турнире в Сингапуре, также из-за травмы пришлось отказаться от выступления в Москве.

Тем не менее не исключено, что сыграет испанка Гарбинье Мугуруса, ведущая борьбу за титул первой ракетки мира. Ну и, конечно, у болельщиков есть шанс увидеть в "Олимпийском" Марию Шарапову, которая не выступала на Кубке Кремля ровно десять лет. Для нее мы держим wild card. Если Мария приедет, билетов в продаже не останется. Надеюсь, что турнир будет лучшим за последнее десятилетие.

В принципе Шарапова и в двадцатку могла войти, ведь игрока с подобной мобилизацией нервной системы в женском теннисе сейчас нет. Однако Марии мешали не только соперницы, но и травмы. Я не в курсе того, на основании каких факторов Шарапова выстраивает свой календарь выступлений после травмы, хотя на ее месте, наверное, играл бы еще более дозировано, стараясь по возможности чередовать крупные турниры со сравнительно небольшими.

Сейчас же Шараповой надо стремиться к тому, чтобы подняться в рейтинге как можно выше. Это позволит ей попадать число сеяных, в том числе и на самых крупных соревнованиях, а, значит, избегать попадания в первых раундах на сильных соперниц, что обеспечит ей более щадящий режим.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября в Москве.