Серена Уильямс - самая высокооплачиваемая спортсменка

Американская теннисистка Серена Уильямс стала самой высокооплачиваемой спортсменкой за последний год, сообщает Forbes. Она вернулась к соревнованиям только в марте, набрав форму после рождения ребенка. За это время Уильямс заработала 18,1 миллиона долларов. На втором месте датская теннисистка Каролин Возняцки с 13 миллионами долларов, замыкает тройку Слоан Стивенс – 11,2 миллиона.

Отметим, что в первой десятке восемь спортсменок представляют теннис. Представительница Индии Пи. Ви. Синдху, представляющая бадминтон, занимает седьмое место с доходом 8,5 миллиона долларов, а гонщица Даника Патрик, выступавшая в NASCAR, расположилась на девятом месте – 7,5 миллиона.