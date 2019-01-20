Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила американку Слоан Стивенс в матче 4-го круга Australian Open - 6:7(3:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
27-летняя спортсменка вышла в четвертьфинал этого турнира, где встретится c американкой Даниэль Коллинз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Слоан Стивенс (США, 5) - 6:7(3:7), 6:3, 6:3
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