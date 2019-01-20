Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила американку Слоан Стивенс в матче 4-го круга Australian Open - 6:7(3:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

27-летняя спортсменка вышла в четвертьфинал этого турнира, где встретится c американкой Даниэль Коллинз.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Слоан Стивенс (США, 5) - 6:7(3:7), 6:3, 6:3

Все о теннисе - здесь