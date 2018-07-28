Ольга Данилович: "Знаю Потапову с 10 лет, она потрясающая теннисистка"

17-летняя сербка Ольга Данилович не смогла описать своих чувств после победы над Александрой Соснович (6:2, 5:7, 7:5) и выхода в финал Moscow River Cup. За титул она поспорит со своей ровесницей и подругой Анастасией Потаповой.

– Нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. Теннис – это моя жизнь. И я только что здорово поборолась на корте и вышла в финал турнира WTA. А мне всего 17 лет, и это чудесно, – сказала Данилович

– По ходу вашего матча резко изменилась погода. Как вам удавалось с этим справляться?

– Думаю, справлялась я с этим неплохо. В начале было так жарко, а в конце – уже практически ничего не видно. Но я хорошо играла в важные моменты. Я знала, что у меня сложная соперница, и я не должна допускать никаких подъемов и спадов.

– Со счета 5:2 в пятом сете вы дважды не подали на матч.

– Думаю, я не единственная, кто проигрывает, подавая на матч. При счете 5:2 я подустала, а соперница проводила отличные розыгрыши и справлялась со всем лучше, чем я. Но при 5:5 я сказала себе: "Так, стоп. У меня не будет ни четвертого, ни пятого сета. Есть всего два гейма". И все стало хорошо. Я выиграла.

– Что вы можете сказать о своей ровеснице и сопернице по финалу Анастасии Потаповой?

– Она моя подруга. Я знаю ее всю жизнь. Мы играем вместе, наверное, лет с 10. Она потрясающая теннисистка, и больше мне особо нечего сказать. Думаю, у нас будет интересный матч.

- Что вы скажете о публике и готовы ли вы к тому, что завтра будут болеть против вас?

- Сегодня публика была просто потрясающей. Она болела за меня, как будто я своя. Но завтра… Но это Настин турнир, и если все будут болеть за нее, я не смогу ничего сказать. Если я буду играть в Сербии за меня так же будут болеть. Но надеюсь, что мне тоже достанется немного поддержки. (Мария НИКУЛАШКИНА) ​