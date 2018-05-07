Младенович - соперница Шараповой в третьем круге

Француженка Кристина Младенович обыграла представительницу Китая Чжан Шуай во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В следующем раунде Младенович встретится с россиянкой Марией Шараповой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:3