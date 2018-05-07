Младенович - соперница Шараповой в третьем круге

Француженка Кристина Младенович обыграла представительницу Китая Чжан Шуай во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
В следующем раунде Младенович встретится с россиянкой Марией Шараповой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Младенович (Франция) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:3
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shpasic
да, теперь только удачи, ведь "вынос без напряга" уже не читается)
17:39
За Арсеналий с децтва!))
Удачи, Кики!)
17:16