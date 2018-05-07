16:44 | Теннис — WTA

Младенович - соперница Шараповой в третьем круге

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Француженка Кристина Младенович обыграла представительницу Китая Чжан Шуай во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В следующем раунде Младенович встретится с россиянкой Марией Шараповой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/11/6/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

да, теперь только удачи, ведь "вынос без напряга" уже не читается)

17:39

За Арсеналий с децтва!))

Удачи, Кики!)

17:16

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